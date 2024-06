Il Lane in finale, Vecchi:: “Vorrei davvero regalare la promozione”

Il tecnico biancorosso culla il sogno di regalare alla gente di Vicenza una promozione inseguita da oltre 20 anni. Sold out totale di biglietti, con lunghe code ai botteghini che non si sono esaurite nemmeno dopo le 18. Ed è febbre anche per i tagliandi di domenica.

Mister Vecchi arriva alla vigilia del primo round di finale deciso a tenere saldamente i piedi per terra: “La squadra sta bene e non abbiamo avuto nessun problema dell’ultima ora. Ferrari sta decisamente meglio e potrebbe anche essere in campo. Sicuramente ci sarà Sandon, che ha recuperato al 100%, mentre per Tronchin siamo incerti anche per domenica.”

- Domani tornate davanti al vostro pubblico.

“Un pubblico che con l’Avellino è stato eccezionale e ci ha caricati alla grande. Si tratta di un’arma importante, soprattutto nei momenti di difficoltà. Domani dobbiamo andare in campo puntando subito a fare la prestazione, perché questo è il nostro modo di giocare. Dobbiamo ragionare ma anche andare a mille all’ora. Anche senza Golemic abbiamo le risorse per far bene, abbiamo sopperito a tante assenze e non ho dubbi che i sostituti saranno all’altezza. Comunque faremo ricorso contro la squalifica, sperando di averlo almeno a Carrara.”

- A proposito di Carrara, che ne dice dei nostri avversari?

“Si tratta di una formazione che ha superato sei turni e già questo parla chiaro. Anche loro hanno la fatica sulle gambe e quindi siamo sullo stesso piano. Loro da tempo stanno programmando un salto di qualità, hanno programmato, aggiunto esperienza e non dobbiamo fare l’errore di etichettarla come squadra non blasonata. L’anno scorso quando siamo stati promossi con la Feralpi Salò ho capito ancora di più che non esistono avversari facili. Mi piacerebbe dare alla gente di Vicenza una promozione che non arriva da più di 20 anni, cioè nel 2000.”