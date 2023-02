Il disastro del LR Vicenza contro il Sangiuliano: la Curva Sud del Menti, "Vergognatevi tutti!"

Non si è fatta anttendere la protesta plateale della Curva Sud dello stadio Romeo Menti. I tifosi biancorossi nella notte hanno appeso uno striscione con scritto: "Vergognatevi tutti!"

E' evidente che la protesta è verso una squadra che veste la maglia "indegnamente", e verso una dirigenza che non sarebbe in grado di gestire la situzione e infine verso la proprietà che nel tempo avrebbe fatto scelte sbagliate.

L'ILLUSIONE DEL PRIMO TEMPO

Ieri il Vicenza nel primo tempo ha illuso i 7260 tifosi presenti allo stadio di Largo Paolo Rossi, 9: gol di Greco che porta in vantaggio i biancorossi al 41', che disputano per i primi 60 minuti un match in attacco. Poi il pareggio su calcio da fermo del Sangiuliano City, e cosa più grave, l'espulsione dello stesso Freddi Greco per somma di ammonizioni. La squadra in 10 uomini ha tentato irresponsabilmente di vincere la prtita andando a segnare, ma così facendo si è esposta al contropiede degli avversari che alla fine hanno infilato due palloni alle spalle del portiere Confente.

Il risultato (1-3 per i lombardi) non è andato giù ai tifosi: già dopo l'espulsione del centrocampista diversi supporter si sono alzati dalla tribuna e dai distinti per infilare la porta di uscita. In Curva Sud sono partiti prima cori di incitamento e poi verso la fine slogan di critica feroce alla squadra.

MODESTO NON FA IL MODESTO: NON AMMETTE IL SUO ERRORE

L'incipit della conferenza post partita di mister Francesco Modesto spiega la situazione: "Ci siamo suicidati ..."; l'allenatore non ha ammesso il suo errore, quello di non aver sostituito nella ripresa Greco già gravato dall'ammonizione del primo tempo, nonostante fosse l'autore del gol. Un giocatore bravo, talentuoso, pieno di fiato ma assai esuberante che ha commesso un fallo plateale peccando di ingenuità. Un episodio che ha messo la squadra in condizioni critiche.