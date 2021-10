Il Derby vicentino di serie D è dell'Arzignano che batte il Cartigliano 3-0

Conferma il primato del girone C Fc Arzignano Valchiampo che batte la seconda della classe per 3-0. Così si conclude la quarta giornata per le due squadre della provincia di Vicenza che militano nel campionato dilettanti.

Una grande prova e una bella vittoria per la squadra di mister Giuseppe Bianchini (per l'allenatore il primo derby vicentino) resa possibile dalle reti nel primo tempo di Calì e bìnella ripresa di Gnago e Cescon. Incredibile parata del portiere Bacchin che nega la rete della bandiera parando il rigore agli ospiti del Cartigliano.

Nel primo tempo l'Arzi domina, anche se il Cartigliano mette in difficoltà seriamente la difesa di casa in un paio di occasioni. Il vantaggio dei giallocelesti arriva al 38’: la prima rete è firmata da Vincenzo Calì che di testa insacca nell’angolo basso: imprendibile per l'estremo difensore del Cartigliano, Zecchin.

Nella ripresa subito sono pericolosi gli ospiti di mister Ferronato. Ma all’8’ arriva il raddoppio dell’Arzignano. Questa volta è Gnago a realizzare la bella rete superando Zecchin. Sul 2-0 gli ospiti vanno in pressing ma non concretizzano davanti alla porta. E l'Arzi costruisce gioco.

Dopo una rete mancata da Antoniazzi di testa, nei cinque minuti di recupero arriva la terza rete dell’Arzignano, realizzata dal giovane Cescon entrato poco prima al posto di Calì: è il 3-0. Al 48’ però il Cartigliano conquista un rigore per fallo in area su Mattioli. Dal dischetto ci pensa Di Gennaro, ma il numero uno Bacchin intuisce e respinge.



TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – CARTIGLIANO CALCIO 3-0 (1-0)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino (33’ st Cariolato), Casini, Molnar, Forte (18’ st Nchama), Calì (42’ st Cescon), Beltrame (25’ st Moras), Antoniazzi, Bigolin, Gnago (25’ st Fyda), Vessella. All. Bianchini.?

CARTIGLIANO CALCIO: Zecchin, Pregnolato, Stevanin, Roverato, Miniati (18’ st Pelizzer), Buson, Romagna (32’ st Mattioli), Kokkolari, Gjoni (39’ st Appiah), Barzon (1’ st Di Gennaro), Preknicaj (18’ st Zanini). All. Ferronato.?

ARBITRO: Filippo Balducci di Empoli?

RETI: 38’ pt Calì, 8’ st Gnago, 46’ st Cescon.