Il centravanti Lukasz Teodorczyk è il primo rinforzo del LR Vicenza

Lo volevano sul Bosforo, al Besiktas e al Fenerbahce. A lui erano interessati anche il Pisa e il Lecce. Alla fine il direttore sportivo biancorosso Federico Balzaretti è riuscito a trovare con lui un accordo almeno fino al 30 giugno 2022.

Si tratta del primo rinforzo che arriva al LR Vicenza: è il centravanti di peso (alto 188 centimetri e pesa 76 chilogrammi) e capace nel gioco aereo, Lukasz Teodorczyk 30enne nato il 3 giugno del 1991 a Zuromin in Polonia.

Per i biancorossi una manna: avere una punta centrale come "Teo" davanti ad un attaccante veloce come Davide Diaw renderebbe la squadra della famiglia Rosso più incisiva in attacco.

Teodorczyk è svincolato dal 29 dicembre 2021: dal 2018 il suo cartellino era di proprietà dell'Udinese, ma con i friulani non è riuscito ad esprimersi al meglio a causa anche di alcuni infortuni. La scorsa stagione i bianconeri l'avevano prestato allo Charleroi in Belgio dove ha fatto bene.

Dopo le giovanili nella sua città natale (Zuromin), è il Polonia Varsavia la squadra in cui si mette in luce, per passare poi al Lech Poznan. Nell'estate 2014 passa alla Dinamo Kiev e con gli ucraini gioca un ottimo campionato con una media di un gol ogni due partite. Media che tiene anche nell'esperienza all'Anderlecht in Belgio due anni dopo. Nell'estate 2017 viene acquisito dall'Udinese, ma in bianconera fa un solo gol, decisivo per la vittoria contro il Chievo (1-0). La stagione successiva torna in prestito in Belgio al RSC Charleroi dove ritorna ai vecchi fasti. Dall'estate scorsa è nuovamente a Udine e nella prima parte del campionato pur aggregato alla squadra non viene utilizzato e il suo contratto scade a fine anno.

Per Teodorczyk rimanere in Italia, anche se in serie B, è un'occasione di riscatto, e per il Vicenza è l'uomo con l'esperienza giusta che manca in attacco per presenza fisica e gioco aereo.

Sotto un'altra foto presa da Facebook di Teodorczyk in azione di testa con la maglia dell'Anderlecht