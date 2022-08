Il calendario 2022-2023 del LR Vicenza: la prima il 4 settembre al Menti con la Pro Sesto e il derby a Padova l'11 settembre

Dopo che il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Campobasso e Teramo (che non saranno in serie C) ieri alla Lega Pro sono stati sorteggiati i calendari dei tre gironi che coinvolgono ben 60 squadre. Il LR Vicenza e il FC Arzignano Valchiampo militeranno nel girone A.

Sono cinque le partite di settembre con la prima in casa domenica 4 contro la Pro Sesto. Il derby col Padova è alla seconda giornata l’11 settembre nella città del Santo.

Poi match infrasettimanale il 14 settembre in casa con il Lecco. Il 18 a Zanica (Bergamo contro l’Albinoleffe e il 25 settembre la partita con la Juventus Next Generation allo stadio Menti.

LEGA PRO GIRONE A - Il calendario del LR Vicenza