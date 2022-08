Il calendario 2022-2023 del FC Arzignano Valchiampo:  il 4 settembre a Busto contro la Pro Patria, l’11 arriva al Dal Molin la Triestina

Serie C

Serie C Girone A

Apre col botto lil FC Arzignano Valchiampo in trasferta a Busto Arsizio (Varese) contro la Pro patria, una delle compagini più attrezzate del girone A della serie C. A settembre poi i giallocelesti ospita l’11 la Triestina, il 14 nell’infrasettimanale sono a Sesto, il 18 al Dal Molin con il Piacenza e il25 chiude il mese a Crema contro la Pergolettese.

Il derby provinciale col LR Vicenza sarà il 27 novembre 2022 allo stadio Dal Molin e sempre a novembre ma il 6 a Padova per il derby veneto del girone A.



Lega Pro, Girone A - Il calendario del FC Arzignano Valchiampo