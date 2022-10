Il calciatore Simone Tronchin (Virtus Verona) in ospedale al San Bortolo: sospetta frattura di alcune costole

Momenti di apprensione mercoledì 5 ottobre allo stadio Romeo Menti durante la partita LR Vicenza-Virtus Verona: il centrocampista Simone Tronchin, 19 anni di Montebelluna, in forza coi rossoblù veronesi ha avuto la peggio in uno scorntro di gioco con il portiere biancorosso Sebastiano Desplanches. Il giocatore è stato soccorso dai sanitari e portato a bordo campo. Ma dopo un paio di minuti ha dato forfait: non riusciva a respirare pertanto non poteva rientrare in gioco e il medico ha deciso che fossero necessari in via precauzionale una serie di controlli soprattutto per escludere le conseguenze gravi di un trauma cranico. L'ambulanza in servizio allo stadio ha subito condotto l'atleta in ospedale al San Bortolo per accertamenti.

Alla fine i medici hanno stabilito che Tronchin ha subito una brutta botta frontale e al ginocchio. Le sue condizioni non destano assolutamente preoccupazione. Nessuna conseguenza grave quindi per la botta al capo. Sembra comunque che abbia più di una costola rotta o incrinata. Inoltre i medici debbono sciogliere la prognosi sulla forte contusione rimediata ad un ginocchio che per ora rimane gonfio. Tronchin in ospedale è stato assistito dai dirigenti della Virtus Verona.