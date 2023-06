I giovani del Vicenza a palazzo Trissino dal Sindaco Possamai e dall'assessore Zilio

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l'assessore delegato allo sport Leone Zilio hanno ricevuto giovedì 22 giugno 2023 le squadre i calcio L.R. Vicenza Under 16 e Under 17 per complimentarsi dei risultati raggiunti.



Con gli atleti e lo staff tecnico e gli allenatori anche il direttore generale e amministratore delegato del LR Vicenzae il responsabile di tutto il settore giovanileLa squadra Under 17 ha vinto il campionato di categoria (per la serie C) aggiudicandosi lo scudetto, mentre l'Under 16 si è classificata seconda nel campionato nazionale di categoria, divenendo vicecampione. Due risultati mai ottenuti in passato con i colori biancorossi.