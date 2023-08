I convocati del Vicenza per la Coppa Italia contro la Feralpisalò: in attacco Ferrari e Della Morte

Serie C

Sono 22 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Aimo Diana, con i relativi numeri di maglia scelti per la gara di Coppa Italia contro la Feralpisalò, in programma domenica 6 agosto 2023 alle ore 20, allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Il tecnico Diana non ha a disposizione la rosa completa a causa dell'epidemia di gastroenterite che ha colpito la squadra durante la settimana: molti giocatori biancorossi sono ancora alle prese con i postumi della malattia.

I BIANCOROSSI CONVOCATI PER LA COPPA ITALIA

PORTIERI: Massolo, Siviero, Confente

DIFENSORI: Laezza, Valietti, De Col, Corradi, Costa, Golemic, Ierardi, Sandon, Bellich

CENTROCAMPISTI: Manfredonia, Cavion, Ronaldo, Scarsella, Tronchin, Proia, Talarico, Oviszach

ATTACCANTI: Ferrari, Della Morte