I convocati del LR Vicenza per la finale di Coppa Italia con la Juve Next Gen

Ecco i 23 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la finale di andata della Coppa Italia Serie C contro la Juventus Next Gen, in programma giovedì 2 marzo alle 20 e 30, all’Allianz Stadium di Torino.

I GIOCATORI BIANCOROSSI CONVOCATI

PORTIERI: Brzan, Confente, Iacobucci

DIFENSORI: Cappelletti, Ierardi, Ndiaye, Sandon, Scalco, Valietti

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Mion, Oviszach, Ronaldo, Zonta

ATTACCANTI: Della Morte, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa