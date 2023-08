I biancorossi decimati dalla gastroenterite virale saltano l'amichevole con l'Altavilla

Ad ora di pranzo del 2 agosto 2023 il LR Vicenza ha diffuso un comunicato stampa nel quale segnala l'annullamento del test amichevole previsto nel tardo pomeriggio di giovedì 3 agosto a causa di un'epidemia di gastroenterite virale che ha colpito la prima squadra biancorossa: nulla di grave ma troppi i giocatori sono KO.

Nella nota la società di Largo Paolo Rossi scrive "che è stata annullata l’amichevole in programma domani, giovedì 3 agosto alle ore 18:30, contro l’Unione La Rocca Altavilla, a causa della defezione di molti giocatori biancorossi colpiti da gastroenterite virale".

Nella nota è specificato inoltre che i giocatori ammalati "rientreranno tra oggi e domani in gruppo per allenamenti differenziati, in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro la Feralpisalò, in programma domenica 6 agosto 2023".