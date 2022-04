I biancorossi convocati per Brescia-Vicenza: torna Ranocchia e l'attacco è al completo

Ecco la lista dei 23 biancorossi convocati da mister Crstian Brocchi per la 32esima giornata di campionato contro il Brescia, in programma domani, domenica 3 aprile 2022 alle ore 15 e 30, allo stadio Mario Rigamonti. Non sarà del match il portiere Contini, ma a centro campo torna disponibile Filippo Ranocchia. In attacco restano a casa i giovani, come Mancini e Alessio.



I CONVOCATI DEL LR VICENZA IN PARTENZA PER BRESCIA

PORTIERI: Confente, Gerardi, Grandi.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, De Maio, Maggio, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Cavion, Dalmonte, Djibril, Ranocchia, Zonta.

ATTACCANTI: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Meggiorini, Teodorczyk.