I biancorossi convocati da mister Baldini per Vicenza-Lecce: torna Giacomelli e sono in 27

Venerdì pomeriggio il LR Vicenza ha reso nota la lista dei 27 giocatori biancorossi convocati dall'allenatore Francesco Baldini per la 37esima giornata di campionato contro il Lecce, in programma domani, sabato 30 aprile 2022 alle ore 14, allo stadio Romeo Menti.

Da segnalare in particolare il ritorno di Stefano Giacomelli dopo la squalifica. C'è da dire comunque che Boli e Greco reduci da infortunio nell'ultimo match, è poco probabile che entrino in campo anche se convocati. Poi Zonta non è al 100% e Teodorczyk ha anora problemi alla spalla: entrambi potranno forse giocare una frazione di partita.

Comunque questa volta il mister si porta in campo l'intera rosa.

I BIANCOROSSI CONVOCATI PER VICENZA-LECCE

PORTA: Confente, Contini, Grandi

DIFESA: Brosco, BrUscagin, Cappelletti, De Maio, Lukaku, Maggio, Padella, Pasini.

CENTROCAMPO: Bikel, Boli, Cavion, Crecco, Dalmonte, Djibril, Greco, Ranocchia, Zonta.

ATTACCO: Alessio, Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Meggiorini, Tedorczyk.