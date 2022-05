I 25 biancorossi convocati da Baldini per Vicenza-Cosenza la prima dei play-out

Allo stadio Romeo Menti davanti a 11.000 tifosi scenderanno in campo 11 leoni e ben 14 saranno in panchina pronti a dare il cambio ai compagni e tanto sostegno. Sarà una prima gara di play-out di serie B da ricordare per la cornice che vedremo