Ha firmato per il LR Vicenza anche Janio Bikel, è il sesto acquisto

Era in città da qualche giorno e si era già aggregato al gruppo allenato da mister Brocchi. Si tratta del giocatore portoghese Janio Bikel. Dopo le visite mediche mancava 'ufficializzazione dell'accordo con un club americano.

Questa sera la società di largo Paolo Rossi 9 ha comunicato in una nota "di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione dal Vancouver Whitecaps FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club biancorosso, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Janio Bikel".

Per la formalizzazione dell’accordo si attende ora il transfer da parte delle federazioni interessate.

CHI E' JANIO BIKEL

Bikel, centrocampista portoghese , originario della Guinea Bissau, classe 1995, nella stagione conclusasi a novembre della MLS, ha registrato 33 presenze condite da una rete e un assist con la maglia del Vancouver (Canada).

Nella seconda parte di stagione 2019/2020 al Vancouver aveva totalizzato 12 presenze. E’ arrivato in Canada, dopo una stagione e mezzo al CSKA Sofia (squadra primaria della capitale della Bulgaria), con la cui maglia era sceso in campo in 61 occasioni tra campionato, coppa ed Europa League.

In precedenza per lui 61 presenze con il N.E.C. Nijmegen (della città di Nimega in Olanda) in Eredivisie.