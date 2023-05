Gli under 16 del LR Vicenza battono il Foggia e vanno in semifinale scudetto di categoria

Dopo la bella vittoria per 2-1 nella sfida di andata a Foggia, gli under 16 del LR Vicenza in casa hanno pareggiato con il risultato di 1-1, conquistando l’accesso alla semifinale dei Playoff Scudetto.

In rete ancora Conzato, che pareggia i conti nei minuti di recupero del secondo tempo.

Domenica prossima, 28 maggio 2023, in trasferta, la sfida di andata contro la vincente di Ancona-Vis Pesaro.

TABELLINO - categoria under 16: LR Vicenza-Foggia, 1-1 (0-0)

LR VICENZA: Mocanu; Binotto, Moscati, Baidoo, Castellan, Zonta, Zaghetto, Cortese, Picardi (dal 14′ st Conzato), Tirapelle (dal 14′ st Gashi), Poier (dal 19′ st Rosa).

IN PANCHINA: Zanella, Zanini, Buzzacchera, Righetto, Beghetto).

ALLENATORE: Guido Belardinelli

FOGGIA: De Cristofaro; Albano (dal 14′ st Colasanzio), Castaldi, Prisco (dal 30′ st Perrino), Appeso, Passiatore, De Marco (dal 30′ st Conte), Bartolomeo, Spanò (dal 14′ st Garofalo), Viscillo, Pellino (dal 22′ st Pignatelli).

IN PANCHINA: De Lucia, Curcelli, Di Sibbio, Caggianello.

ALLENATORE: Marcello Marzano

ARBITRO: Alessio Vincenzi di Bologna

RETI: 37′ st Garofalo (F), 52′ st Conzato (LRV)

NOTE - Ammoniti: Moscati (LRV), Zonta (LRV), Garofalo (F) - Angoli: 4-2