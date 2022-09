Gli ultimi due prestiti del LR Vicenza: Manfredonia all’Imolese e Djibril alla Fidelis Andria

E mentre arrivano le tre fiammate di mercato del LR Vicenza che hanno portato nella città del Palladio il terzino Valietti, il portiere Desplanches e l’attaccante (colpo inaspettato) Matteo Stoppa, altri due giovani sono stati indirizzati verso ambienti dove fare esperienza.

MANFREDONIA JUNIOR ALL’IMOLESE

La società LR Vicenza ha comunicato di aver ceduto all’Imolese Calcio 1919, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Manfredonia, centrocampista classe 2004.

DJIBRIL ALLA FIDELIS ANDRIA

Sempre la società di largo Paolo Rossi, 9 ha comunicato di aver ceduto alla Fidelis Andria, anche in questo caso a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Malik Djibril, centrocampista classe 2003.

Insomma due cessioni in prestito che permono ai giovani calciatori di fare esperienza in altri ambienti calcistici della Penisola e al LR Vicenza di mantenere la proprietà del loro cartellino in vista di eventuale impiego in prima squadra negli anni prossimi.



Sotto Matteo Manfredonia, centrocampista

Sotto Malik Djibril, centrocampista