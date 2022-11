Giudice sportivo: Cavion (LR Vicenza) squalificato un turno

Serie C

Dopo la 14esima giornata di campionato il giudice sportivo di serie C ha squalificato ben 12 giocatori: tra loro anche il centrocampista del LR Vicenza Michele Cavion che era diffidato e che nel match con la Triestina ha rimediato la quinta ammonizione in campionato. Il giocatore biancorosso non giocherà lunedì 28 novembre 2022 al Dal Molin contro l'Arzignano.

Intanto sono stati ratificati ovviamente i cartellini rimediati dai giocatori di mister Francesco Modesto: Ferrari è arrivato a otto gialli, tre per Pasini e due per Bellich.

La società LR Vicenza dovrà anche pagare una multa di 250 euro per un bicchiere di birra (di plastica) lanciato sul terreno di gioco dai suoi tifosi. Fortunatamente il bicchiere pieno non ha colpito nessuno.