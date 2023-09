Giana-Vicenza, il pre-partita di mister Diana

Pullman acceso, direzione Gorgonzola. Aimo Diana si concede il tempo di un incontro coi giornalisti.

“Situazione infermeria, mister?”

“Direi buona. A parte Pasini non ancora pronto, ho tutti gli altri disponibili.”

“Dica la verità, vi da fastidio il ruolo di super favoriti?”

“Per niente. Se gli altri dicono così è perché ci considerano i più forti. Ma so benissimo che è il campo a fare le classifiche.”

“Che squadra è l’Erminio Giana”?

“All’inizio di stagione ci conosciamo tutti poco. Dei nostri avversari abbiamo visto qualche spezzone di precampionato e la partita che hanno appena vinto con la Pro Patria. Per ora ci si basa sul mercato, ma poi contano i fatti. Hanno una squadra rodata e giocano in uno stadio molto piccolo, che tra l’altro conosco benissimo.”

“Che miglioramenti si aspetta dai suoi ragazzi.”

“Dobbiamo crescere rispetto a lunedì, questo è certo. Queste prime gare sono importanti perché mi consentiranno di vedere un po’ tutti alla prova. Questo significa un certo turn over, è chiaro. Siamo agi inizi e in realtà non ho in testa una vera e propria formazione di titolari. Voglio testare ognuno nel contesto di partite nelle quali i punti contano. Ed è chiaro che in questa fase non ci si può aspettare calcio champagne.”

“Ma questo non significa creare insicurezze in qualcuno?”

“Se c’è chi è insicuro, significa per me che non è abbastanza forte per stare nel Vicenza. Questa fase di test è indispensabile: magari si parte pensando a 11 elementi e poi ci si ritrova a puntare su un altro schieramento.”

“Quali sono gli obiettivi cui state puntando?”

“Sono molti, ma soprattutto, visto il passato, ritengo fondamentale abbassare il numero delle sconfitte e quello dei gol presi. In questo senso siamo partiti col piede giusto.”