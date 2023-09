Manita del Lane, ma contro i fantasmi

Partita senza storia a Gorgonzola, con i biancorossi che chiudono sul 4-0 il primo tempo e poi vivacchiano nella ripresa. Risultato mai in discussione, ma teniamo debito conto che dei cinque centri uno è arrivato su rigore e due su errori incredibili della difesa di casa. Torna però a segno (con un’ottima girata) il Loco ed entrano nel tabellino marcatori anche Rossi (eurogol da lontano), Ronaldo, Della Morte e Pellegrini (dagli 11 metri). Peccato per il rigore subito, che interrompe la verginità della porta berica.

LE PAGELLE DEL “BAFFO” BELLONI

CONFENTE 7,5: contrariamente a quel che potrebbe sembrare dato il risultato, il portiere è assoluto protagonista, con tutta una serie di uscite efficaci. Una papera evidente al 51’ ma anche due parate da applausi al 40’ e al 61’. Protagonista.

IERARDI 6+: non ha ancora la brillantezza dei giorni migliori ma presidia efficacemente la sua zona. Quel che manca, per il momento, sono i guizzi in avanti cui ci ha abituati.

GOLEMIC 7: una roccia. Dalle sue parti non si passa neanche col carro armato. L’arrivo di questo mastino serbo ha conferito alla difesa del Lane una solidità che promette bene.

LAEZZA 6: dei tre dietro (così come era stato contro l’Abinoleffe) è quello che sin qui mi ha convinto meno. Già al 7’ si fa trovare fuori posizione e anche in altre occasioni non brilla per tempismo. La stoffa è buona ma deve migliorare nei tempi difensivi.

DE COL 6,5: una buona prestazione ben spartita tra prima e seconda frazione di gioco. Non ne vien fuori nulla di trascendentale, tuttavia la continuità non gli fa difetto e non è un caso che il mister lo tenga in campo per 97’.

RONALDO 6+: come al solito è un po’ altalenante ma l’impressione è che stia pian piano trovando sia la posizione che l’atteggiamento psicologico. La sua prestazione è sufficiente. Ma contro un avversario che non gli ha certo incanutito le tempie…

(CAVION) 6+: entra e si cala bene nel ruolo

ROSSI 7: a parte il tiro al volo che vale l’1-0 (gran collo sinistro a togliere le ragnatele dal “sette” di Pirola, si muove con intelligenza tattica, misurando le forze di una condizione fisica che non può essere ancora al 100%. Bene così.

(PROIA) n.g.: una comparsata di un quarto d’ora che non lascia tracce rilevanti

GRECO 6-: pare in crescita rispetto alla scorsa settimana, ma la sua prova, specie nel primo tempo, è lontana da quelle del miglior Freddy. Un’incertezza grave al 21’.

(TRONCHIN) n.g.: pochi minuti, buoni solo per le statistiche

COSTA 6: dei due esterni biancorossi è quello ancora in cerca della forma migliore. Si vede che vorrebbe spaccare il mondo con la sua accelerazione ma il colpo glie resta spesso in canna. Tuttavia è suo il traversone ad hoc per il gol di Ferrari. Ha anche il merito di un salvataggio sulla linea a portiere battuto al 15’.

ROLFINI 6-: si vede che ha una voglia straripante di segnare e questo lo condiziona nella lucidità, come si vede sia al 24’ che al 41’. Probabilmente gli manca solo il successo personale e poi potrebbe sbolccarsi e fare quel che non ha fatto l’anno passato.

(PELLEGRINI) 6+: il suo ingresso conferisce un po’ di velocità in più. Freddo al 94’ dal dischetto con un rasoterra sulla sinistra del portiere.

FERRARI 6/7: sta crescendo sul piano fisico ma è ancora visibilmente macchinoso in certe giocate. Il suo gol è frutto di rapidità di reazione e di potenza di esecuzione. Tutto molto bello. Lui è un toro scatenato che su ogni pallone carica il marcatore. I difensori gli rendono pariglia maltrattandolo. Il cartellino giallo esce come logica conseguenza. Ma dovrebbe essere più protetto…

(DELLA MORTE) 6+: quando la retroguardia biancazzurra incappa in un infortunio quasi comico, lui non perdona e lascia il segno. Ma non molto di più…

Allen. DIANA 7-: aveva promesso che avrebbe cambiato qualcosa. Infatti lascia in panca Cavion, Proia e Della Morte, lanciando dal primo minuto Rossi, Greco e Rolfini. Contro il Giana non deve metterci nemmeno troppo fosforo tattico, tale e tanta appare la differenza di caratura tra i due contendenti. Va detto, però, che quando (specie nel secondo tempo) gli avversari trovano qualche sussulto di orgoglio, il suo Vicenza soffre oltre il lecito, lasciando agli uomini di Chiappella almeno tre nitide occasioni da gol. Vero è che anche il Lane di gol potrebbe farne altri, con un po’ di maggior cinismo. Alla fine va bene così, ma i suoi ragazzi oggi hanno giocato contro 11 fantasmi. Non sarà sempre così.