Giacomelli (LR Vicenza) fa 300 partite: «Orgoglioso di indossare il biancorosso»

Stefano Giacomelli, il numero 10 del Vicenza, è entrato alla mezzora del secondo tempo e dopo 10' ha dato il via all'azione che ha portato Meggiorini a calciare in porta e Zonta a ribadire in rete la respinta del portiere dell'Ascoli. Col suo ingresso in campo ha collezionato 300 presenze in gare ufficiali con la maglia biancorossa. meglio di lui (per ora) solo Giulio Savoini (317), Gigi Menti (314) e Alfonso Santagiuliana (313).

«Oggi uscire senza tre punti sarebbe stato un furto tra virgolette - ha esordito il "folletto" di Spoleto -, perché comunque abbiamo disputato un bel primo tempo, siamo andati nello spogliatoio con lo 0-0, ma se fossimo stati avanti 2-0, non avremmo rubato niente».

«Il secondo tempo - ha aggiunto capitan Jack - è stato un pochino più equilibrato, perché comunque dopo tante partite, giocando così ogni tre giorni, si è sentita anche leggermente la stanchezza».

«CI ABBIAMO CREDUTO: VOLEVAMO VINCERE!»

La cosa importante Giacomelli la dice a seguire: «Però ci abbiamo creduto, abbiamo dimostrato che volevamo vincere per forza, è il giusto merito per quello che abbiamo fatto e per quello che stiamo facendo».

300 PARTITE IN BIANCOROSSO: «E' UN ONORE!»

Sulle 300 presenze in maglia biancorossa: «Oggi per me è una giornata da festeggiare alla grande oltre per aver vinto: questo è un traguardo importantissimo, qualcosa che sento. Ne ho passate tante, gioie e dolori, ci sono state tante sofferenze, però quando arrivi ad un traguardo del genere è una cosa che va oltre ed è un onore».

«Sono veramente orgoglioso di indossare questa maglia - ha proseguito nel post partita Giacomelli -, però abbiamo un obiettivo di squadra che credo sia più importante poi, al mio record ci penserò ...»

SULL'ASSIST CHE HA SVILUPPATO L'AZIONE DEL GOL

Su quell'assist che ha poi portato all'azione del gol di Zonta Giacomelli ha dichiarato: «Sto cercando di sfruttare al massimo le opportunità che mi vengono date, sia che siano cinque minuti, dieci, un quarto d’ora; l’importante è che tutti ogni volta dimostrino di fare il massimo per quello che il mister ci chiede».

«Sono entrato per cercare di aiutare i miei compagni a portare a casa la vittoria e sono felice perché ho dato il mio contributo insieme a Meggio».

«Nell'azione del gol è stato bravo Meggio a creare l’occasione e poi a mandare in goal Loris - sottolinea Jack -. Quindi vuol dire che, quando sei sullo 0-0 e i cambi ti mutano la partita, sta a significare che siamo tutti sul pezzo».

«E’ importante crederci - ha proseguito Giacomelli -, sfruttare al massimo le occasioni e poi essere squadra come stiamo facendo, lottare su ogni pallone». «Purtroppo ci sono state delle sconfitte, ma questo gruppo ci crede, ci ha sempre creduto, anche nei momenti di difficoltà».

LA FESTA IN SPOGLIATOIO

Ed ha concluso Capitan Jack: «Oggi abbiamo festeggiato come dei pazzi; credo che sia il giusto merito dopo tante partite disputate in questi 50-60 giorni. Ora abbiamo 15 giorni per recuperare le forze, per recuperare tutti quanti. Ci saranno dei rientri importanti, ad esempio quello di Ranocchia. Arriveremo al rush finale con tutti al massimo - ha concluso Giacomelli -, con tutti che vorranno aiutarci per raggiungere questa salvezza!»