Giacomelli (LR Vicenza): "Arrabbiatissimi. Noi ci crediamo! Ora a Benevento per vincere"

«Siamo tutti delusi. Era una partita che dovevamo vincere a tutti i costi e non ci siamo riusciti. Siamo delusi, incavolati, però mancano 5 partite». Lo ha affermato alla fine del match Vicenza-Crotone (1-1) Stefano Giacomelli capitano biancorosso.

«La verità è questa - ha proseguito - : dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, farci un esame di coscienza. Dobbiamo migliorare negli errori che abbiamo fatto». «Siamo lì (vicini alla meta, ndr), dobbiamo cercare di fare di tutto per salvare il Vicenza».

«E da domani si riparte perché ci sono altre partite fondamentali che ci possono cambiare la stagione».

SULLE PROTESTE A FINE PARTITA

«E’ normale - spiega il capitano -: quando si vince si prendono gli applausi e quando si perde, si prendono gli insulti. Fa parte del calcio, su questo non si può dir nulla. Se avessimo vinto, sarebbero stati tutti dalla nostra parte, quando non si vince, e hai questo tipo di classifica, purtroppo le cose sono queste».

L'ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA IN CAMPO: SBAGLIATO?

«Oggi non credo che ci sia stato un atteggiamento sbagliato da parte nostra - proseuge Jack -. Abbiamo trovato una squadra che sotto il piano del palleggio è un’ottima squadra, anche se ha meno punti di noi».

«Non è perché loro sono penultimi in classifica, che dovevamo aspettarci di vincere 3-0. Siamo andati in vantaggio però il gol che abbiamo preso a fine primo tempo, ci ha tagliato le gambe. Ma poi c’erano 45 minuti dove in 11 contro 10 si poteva fare ».

ERA UNA PARTITA DA VINCERE

«Certamente si doveva vincere la partita - continua - , questo è sotto gli occhi di tutti e come ho detto prima ci prendiamo le nostre responsabilità».

COSA VI SIETE DETTI IN SPOGLIATOIO?

«A fine partita è meglio non parlare - racconta -. L’unica cosa che è stata detta, è che si poteva e si doveva fare di più, perché lo sappiamo. Però da domani dobbiamo pensare al Benevento perché non siamo retrocessi, ci sono ancora 5 partite, 15 punti in palio e siamo lì.

«Ora dobbiamo rimanere focalizzati e concentrati sull’obiettivo, perché da adesso in poi diventa più che mai fondamentale».

SARA' DIFFICILE VINCERE A BENEVENTO

«Però abbiamo vinto in casa con l’Ascoli - sottolinea Giacomelli -. Ogni partita in Serie B è una partita a sé. Si può perdere con l’ultima, si può vincere con la prima, come si può perdere con la prima. Ogni partita va affrontata al massimo, ogni partita ha le sue insidie».

A NOME DI TUTTA LA SQUADRA: NOI CI CREDIAMO!

Insomma grande rammarico, ma anche presa di coscienza che ora ci si gioca la serie B. «Io vengo a parlare perché sono il capitano e parlo a nome di tutta la squadra - ha detto Giacomelli -. Lì dentro non c’è nemmeno uno che non ci crede, anche se oggi potevamo fare di più».

«Da domani si riparte, bisogna andare a vincere a Benevento».

E L'ASSIST PER DIAW?

«Il calcio è fatto di episodi - spiega Jack -. Purtroppo se non fai il 2-0, prendi l’1-1 su una rimessa dal fondo e diventa tutto più difficile, quindi bisogna pensare alle cose fatte e pensare a domenica, non c’è altro da fare. I discorsi se li porta via il vento: credo che ora si debba rimanere concentrati e focalizzati sull’obiettivo e la tensione e l'arrabbiatura che abbiamo ora va portata con noi domenica, che ci servirà»