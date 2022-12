Freddi Greco (LR Vicenza) accoglie l'appello e incontra il telecronista Stefano Carta: "Spero che torni a raccontare le nostre partite!"

«Oggi ho conosciuto Stefano Carta e ci siamo abbracciati. Può capitare a tutti di sbagliare: succede a me in campo, può succedere fuori dal campo, confondendo un nome». E' Freddi Greco che pronuncia queste parole dopo aver incontrato in mattinata il telecronista "sospeso" da Eleven Sports. E soprattutto dimostrando una grande maturità e forza d'animo: di fatto ha colto il suggerimento che abbiamo riportato nel pezzo scritto in tarda serata di venerdì 2 dicembre 2022: un tifoso in particolare (poi sostenuto e imitato da molti altri, a decine) dopo aver fatto notare che si trattava di un semplice errore di assonanza tra cognomi (Negro per Greco, un cognome esistente anche attualmente nel calcio italiano), ha chiesto proprio al calciatore di chiudere la polemica che a suo dire (ma anche a nostro dire e non ci siamo di certo trattenuti) aveva preso una piega fuori luogo con una reazione/decisione della direzione di Eleven Sports riportata in un comunicato dai toni odiosi e surreali (vedi articolo su VicenzaToday). Ebbene in mattinata è stato combinato l'incontro e ne abbiamo prova nella foto diffusa sui social del LR Vicenza con tanto di dichiarazione del centrocampista che predilige giocare a sinistra.

Greco conclude nella dichiarazione riportata su facebook con una nota scaramantica: «Visto il risultato finale della gara, speriamo di vederti commentare presto un’altra nostra partita. Ora testa a domani, per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso». Bene, pensiamo al calcio giocato che è meglio: mettiamo le energie lì!

La vicenda si conclude con un finale lieto, almeno umanamente che è la cosa più importante al mondo! E speriamo che Stefano Carta ora che è diventato più famoso di prima, trovi un lavoro più serio a livello di salario e diritti.