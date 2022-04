Freddi Greco in rosa del LR Vicenza a tempo di record: pronto per lunedì col Perugia

Come aveva annunciato VicenzaToday.it Freddi Greco era arrivato a Vicenza ancora ieri e già nella giornata di martedì si è allenato con i compagni biancorossi. Il direttore generale Paolo Bedin aveva accennato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Francesco Baldini che era in via di perfezionamento la pratica del centrocampista 21enne nato in Madagascar, di cittadinanza italiana e in prestito al Catania. La squadra etnea è stata dichiara fallita sabato scorso e pertanto il giocatore il cui cartellino è di proprietà del Vicenza è stato svincolato. Vi era una complicazione in più ovvero il "contratto di prestito" in essere, che evidentemente è stato risolto.

La società di largo Paolo Rossi, 9 ha comunicato oggi pomeriggio che «il centrocampista, classe 2001, ha scelto il numero 24 e sarà già a disposizione di mister Baldini per la partita di lunedì contro il Perugia».

Sotto le prime foto di Freddi Greco in allenamento col Vicenza di mister Baldini