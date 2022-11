Il campione del Mondo '82 Franco Causio a Vicenza ospite d'onore al “Galà del Calcio Triveneto”

Sarà Franco Causio, ex centrocampista di Juventus, Udinese ed Inter, l’ospite d’onore del “Galà del Calcio Triveneto”, giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione. L’appuntamento con il celebre campione del Mondo in Spagna nell’82 con la Nazionale di Enzo Bearzot, è fissato per lunedi 14 novembre 2022 prossimo (con inizio alle ore 10 e 30) al ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza.

Sul palco, come da tradizione, verranno premiati i migliori calciatori delle squadre professionistiche del Triveneto (Calcio a 5 e Femminile compreso), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che più e meglio degli altri hanno saputo mostrare qualità e continuità di rendimento nell’arco dello scorso campionato.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori insieme all’Ussi (Unione Stampa Sportiva) del Triveneto, e che sarà “moderata” dal direttore generale AIC Gianni Grazioli, ha confermato anche quest’anno la collaborazione con il Giornale di Vicenza e l’Ufficio Scolastico Provinciale per il consueto concorso giornalistico riservato agli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado di città e provincia. Verranno premiati gli autori dei migliori elaborati.

Oltre a Causio, daranno vita ad un dibattito sui temi più attuali del calcio italiano assieme agli studenti, anche il Presidente AIC Umberto Calcagno, il Vicepresidente AIC Davide Biondini, il Presidente USSI Veneto Alberto Nuvolari e il direttore de “Il Giornale di Vicenza” Marino Smiderle.

TUTTI E 15 I CALCIATORI E ALLENATORI PREMIATI PER IL 2021-2022

Ecco la lista dei premiati stagione 2021/22:

SERIE A

Miglior calciatore Hellas Verona: Lorenzo Montipò

Miglior calciatore Udinese: Roberto Pereyra

Miglior calciatore Venezia: Pietro Ceccaroni

SERIE B

Miglior calciatore Cittadella: Simone Branca

Miglior calciatore L.R. Vicenza: Michele Cavion

Miglior calciatore Pordenone: Roberto Zammarini

LEGA PRO

Miglior calciatore Legnago: Gianluca Contini

Miglior calciatore Padova: Nahuel Valentini

Miglior calciatore Sud Tirol-Alto Adige: Giacomo Poluzzi

Miglior calciatore Trento: Cristian Pasquato

Miglior calciatore Triestina: Marco Crimi

Miglior calciatore Virtus Verona: Emil Hallfredsson

PREMI SPECIALI

Migliore allenatore: Ivan Javorcic

Migliore arbitro: Luca Zufferli

Migliore calciatore Calcio a 5: Loris Di Guida (Came Dosson)

Migliore calciatrice: Michela Ledri (Verona)