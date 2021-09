Finisce in parità l'amichevole tra Arzichiampo e Vicenza: 1-1

Amichevole oggi pomeriggio allo stadio Dal Molin di Arzignano (Vicenza) nella pausa di campionato di serie B mentre il il torneo 2021-2022 della serie D deve ancora iniziare. Sicuramente un'occasione per tenersi in forma e per migliorare l'affiatamento delle squadre. Il Vicenza si presenta senza i baby nazionali Mancini, Sandon, Pizzignacco e Ranocchia e senza gli infortunati (che in mattinata si sono allenati a parte) Lanzafame, Dal Monte, Meggiorini e Calderoni. Siparietto con scambio di maglie tra il sindaco di Vicenza Francesco Rucco (che riceve la maglia gialloceleste) e la sindaca Alessia Bevilacqua (per lei quella biancorossa. Presente il sindaco di Chiampo Matteo Macilotti gran tifoso dei giallocelesti (ma anche dei biancorossi). In rappresentanza dei padroni di casa il patron Chilese e per il Lane il dg Paolo Bedin.

LA PARTITA IN BREVE

Il Lane va in gol al 4' del primo tempo: Giacomelli batte un calcio d'angol, raccolgie Pasini che mette al centro dove è pronto Padella che insacca sottomisura. Nel primo tempo si sono viste subito le differenze di categoria, ma il Vicenza ha ancora delle difficoltà nella costruzione del gioco.

Nella ripresa gol al 16' dell'Arizignano Valchiampo che pareggiano con Molnar che schiaccia di testa in porta un pallone che arriva da un corner. Entrambi i gol sullo sviluppo di un calcio piazzato. Poi molti cambi da entrambe le panchine con un finale in cui il Vicenza tenta l'allungo con tre occasioni sui piedi di Alessio (che ha sostituito Diaw), di longo (in partita sin dal fischio d'inizio) e da parte di Brosco (che entra per l'autore del gol Padella): in tutti e tre i casi si è messo in luce il portiere Indelicato che ha salvato il risultato per la squadra di casa.

TABELLINO: FC Arzignano Valchiampo-LR Vicenza, 1-1 (0-1)

FC Arzignano Valchiampo (4-3-1-2): Bacchin (68′ Indelicato); Pasqualino (68′ Cariolato), Bigolin (45′ Vessella), Molnar (89′ Cannia), Bonetto (90′ Semenzato); Forte (45′ Nchama), Casini (68′ Pellielo), Antoniazzi (81′ Zuffellato); Moras (45’Beltrame); Gnago (81′ Grancara), Cali (68′ Cescon).?Allenatore: Giuseppe Bianchini.

L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi (45′ Confente); Ierardi (68′ Taugordeau), Pasini (62′ Cappelletti), Padella (45′ Brosco), Bruscagin (45′ Di Pardo); Proia (45′ Zonta), Rigoni (45′ Pontisso), Crecco (86′ Ongaro); Giacomelli (62′ Cester); Longo, Diaw (70′ Alessio)?. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste. Guardalinee: Simone De Nardi di Conegliano e Gilberto Larghezza di Mestre. Reti: 4′ pt Padella (V), 16′ st Molnar (A). Note: calci d’angolo: 2-5. Spettatori: 350 circa.