Finale playoff LR Vicenza-Carrarese: stadio Menti esaurito

Lunghe code si sono formate fuori dallo stadio biancorosso per cercare di assicurarsi un biglietto per la finale d'andata dei playoff, in programma questa sera al Menti, alle ore 21. I tagliandi, però, sono stati esauriti in pochi minuti e molti sono rimasti senza.

A spingere la squadra di Vecchi, in una serata di passione, ci saranno circa 10.800 persone, in una sorta di dodicesimo uomo in campo. Per la quarta gara consecutiva, lo stadio Menti presenterà il tutto esaurito.