Finale playoff LR Vicenza-Carrarese: Sandon potrebbe recuperare

Il Vicenza dovrà fare a meno di Golemic in entrambe le sfide della finale playoff. Il difensore biancorosso è stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo. Mister Vecchi non avrà, però, solo questo problema, ma dovrà capire se Ferrari sarà a disposizione dopo il problema al polpaccio che gli ha fatto saltare la sfida di ritorno contro l'Avellino. L'attaccante potrebbe stringere i denti e provare a dare il suo contributo. A centrocampo Tronchin dovrebbe essere sulla via del recupero, ma probabilmente tornerà a disposizione solo per il match di ritorno. Per quanto riguarda, invece, il difensore Sandon potrebbe recuperare ed essere già pronto per la sfida del Menti.