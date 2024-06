Finale playoff LR Vicenza-Carrarese: il primo round finisce 0-0 con poche emozioni

Finisce 0-0 il match d'andata della finale playoff tra LR Vicenza e Carrarese. Una gara povera di occasioni quella del Menti, giocata davanti a 11mila spettatori. Le due squadre pensano più che altro a non subire gol, ma i biancorossi in alcuni tratti del match sembrano a corto di energie. Vecchi ad inizio incontro perde anche Ronaldo, per lui si teme la rottura del legamento crociato, anche se notizie in merito si avranno nelle prossime ore. Domenica alle ore 17.30 il match di ritorno, decisivo per la promozione in Serie B.

In cronaca. Dopo 1' minuto conclusione di Finotto, blocca Confente. Al 3' il Vicenza perde uno dei suoi uomini più importanti: Ronaldo è costretto al cambio e al suo posto entra Rossi. Il biancorosso esce in lacrime e potrebbe essere a rischio anche la gara di ritorno. All'11' botta di Zuelli, attento Confente mette in corner. Al 17' tiro dalla lunga distanza di Costa, palla a lato. Al 21' scambio tra Greco e Delle Monache, sfera poi a Pellegrini che prova la conclusione murata dalla difesa ospite. Al 24' ci prova Della Morte, para con tranquillità Bleve. Due minuti dopo Schiavi si gira da fuori area e conclude, palla alta. Nei restanti minuti gara equilibrata, ma senza occasioni gol. Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo con il punteggio di 0-0.

Prima dell'inizio della seconda frazione mister Vecchi effettua due cambi: fuori Fantoni, autore di una gara attenta e Delle Monache, dentro Sandon e Proia. Al 3' Rossi lancia Costa, che prova l'imbucata per Pellegrini, anticipato però da Bleve in uscita. Al 7' conclusione alta di Schiavi e poco dopo nel Vicenza ammonito Proia, diffidato, dovrà saltare il match di ritorno. Al 18' nella Carrarese fuori Della Latta, dentro Palmieri e sei minuti dopo abbandona il campo anche Belloni, al suo posto Grassini. Al 25' Schiavi ci prova su punizione, ma la palla sbatte sulla barriera biancorossa. Al 35' fuori uno stremato Laezza e dentro Talarico nel Vicenza. Al 41' grande occasione per i padroni di casa: Costa, autore di un gol pregevole contro l'Avellino, calcia di potenza con il sinistro dal limite dell'area, palla fuori per questione di centimetri, con Bleve immobile. Un minuto dopo ancora cambi: fuori nella Carrarese Panico e Zuelli, dentro Capello e Cerretelli. Al 45' Vecchi manda in campo il giovane Lattanzio e toglie Greco. Al 47' ammonito proprio il nuovo entrato Cerretelli. Al 48' Sandon prova lo stacco di testa, ma manda alto. Termina la gara con il punteggio di 0-0. Tutto rimandato alla gara di ritorno in programma domenica.