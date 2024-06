Finale playoff LR Vicenza-Carrarese: le probabili formazioni

E' tutto pronto per il primo atto della finale playoff tra LR Vicenza e Carrarese, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Menti. Mister Vecchi deve rinunciare a capitan Golemic per squalifica, ma ritrova Ferrari e Sandon.

Le probabili formazioni

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Sandon, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Proia, Della Morte; Pellegrini. All. Vecchi.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto. All. Calabro.

Dove vedere la gara

La sfida tra Vicenza e Carrarese sarà visibile in chiaro su Rai Sport e, come sempre, su Sky. In streaming, invece, la diretta sarà su NOW TV.