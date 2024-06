Finale playoff LR Vicenza-Carrarese: il ritorno non si giocherà alle 21

Sono stati confermati dalla Lega Pro gli orari della doppia sfida tra Vicenza e Carrarese, valida come finale dei playoff. Il match d'andata al Menti, in programma mercoledì 5 giugno, si disputerà alle ore 21, mentre la gara di ritorno allo stadio dei Marmi, in calendario domenica 9 giugno, avrà inizio alle ore 17.30.

La sfida, dopo una lunga stagione, consentirà ad una delle due pretendenti di approdare al campionato di Serie B.