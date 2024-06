Finale playoff LR Vicenza-Carrarese: dove seguire i due match che valgono la promozione

La gara in programma mercoledì 5 giugno alle ore 21 tra LR Vicenza e Carrarese, match d'andata della finale playoff, sarà visibile in chiaro su Rai Sport, come successo negli ultimi incontri. Il ritorno, invece, che si disputerà domenica 9 giugno alle ore 17.30, verrà trasmesso in diretta e visibile a tutti su Rai 2. Due appuntamenti davvero da non perdere che assegneranno l'ultimo posto in Serie B per la prossima stagione.