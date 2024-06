Finale playoff LR Vicenza-Carrarese: apertura prevendita

Il Vicenza ha comunicato le modalità di prevendita dei tagliandi per assistere alla finale di andata dei Playoff Serie C Now tra LR Vicenza e Carrarese, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, mercoledì 5 giugno, alle ore 21:00. La gara è organizzata dalla Lega Pro, pertanto la partita non è inclusa nell’abbonamento acquistato ad inizio stagione e gli abbonati dovranno procedere all’acquisto del tagliando per assistere alla gara.

Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla visione delle gare interne dei biancorossi nella stagione 2023/2024, sarà attivo il diritto di prelazione per il solo posto acquistato in sede di abbonamento ad un prezzo scontato rispetto alla vendita libera. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dalle ore 16:00 di lunedì 3 giugno e sino alle ore 15:00 di martedì 4 giugno.

La fase di vendita libera su tutti i restanti posti disponibili, inclusi quelli non riscattati dagli abbonati, sarà attiva dalle ore 16:30 di martedì 4 giugno sino ad esaurimento posti.

Per quanto riguarda il Settore Ospiti – Curva Nord le informazioni relative alla prevendita verranno comunicate nelle prossime ore.

PRELAZIONE ABBONATI ALLA STAGIONE 2023/2024

Dalle ore 16:00 di lunedì 3 giugno e sino alle ore 15:00 di martedì 4 giugno presso:

• CASA VICENZA – STADIO MENTI:

– lunedì 3 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:30

– martedì 4 giugno dalle ore 09:30 alle ore 13:00

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 15:00 di martedì 4 giugno

• ULTERIORI PUNTI VENDITA ESTERNI (orari di apertura a discrezione dei punti vendita):

Vicenza:

• Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

• Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Bassano del Grappa

• Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Thiene

• Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene

VENDITA LIBERA

Dalle ore 16:30 di martedì 4 giugno sino ad esaurimento posti presso:

• CASA VICENZA/LR STORE – STADIO MENTI:

– martedì 4 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30

– mercoledì 5 giugno dalle ore 09:30 alle ore 13:00

• CCCB – STADIO MENTI:

– mercoledì 5 giugno dalle ore 18:00 alle ore 21:00

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 22:00 di mercoledì 5 giugno

• ULTERIORI PUNTI VENDITA ESTERNI (orari di apertura a discrezione dei punti vendita):

Vicenza:

• Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

• Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Bassano del Grappa

• Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Thiene

• Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene