Finale playoff LR Vicenza-Carrarese: 0-0 al termine del primo

Finisce 0-0 il primo tempo della finale d'andata dei playoff tra LR Vicenza e Carrarese. Meglio gli ospiti nei minuti iniziali, poi la gara diventa equilibrata.. In cronaca. Dopo 1' minuto conclusione di Finotto, blocca Confente. Al 3' il Vicenza perde uno dei suoi uomini più importanti: Ronaldo è costretto al cambio e al suo posto entra Rossi. Il biancorosso esce in lacrime e potrebbe essere a rischio anche la gara di ritorno. All'11' botta di Zuelli, attento Confente mette in corner. Al 17' tiro dalla lunga distanza di Costa, palla a lato. Al 21' scambio tra Greco e Delle Monache, sfera poi a Pellegrini che prova la conclusione murata dalla difesa ospite. Al 24' ci prova Della Morte, para con tranquillità Bleve. Due minuti dopo Schiavi si gira da fuori area e conclude, palla alta. Nei restanti minuti gara equilibrata, ma senza occasioni gol. Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo con il punteggio di 0-0.