Finale playoff: la Carrarese batte il Vicenza 1-0 e vola in Serie B

Il sogno del Vicenza svanisce sul più bello. La Carrarese vince 1-0 il match di ritorno della finale playoff e vola in Serie B. Decide la gara un gol di Finotto nei primi minuti. Troppo poco Vicenza, che è arrivato con pochi uomini e anche forse stanco a questa ultima sfida decisiva. La delusione in casa biancorossa è totale. Il gruppo di Vecchi sarà costretto a giocare in Serie C anche nella prossima stagione. La compagine toscana, tra le favorite prima dei playoff, non sbaglia e ottiene una storica promozione.

In cronaca. Al 6' Carrarese in vantaggio: cross di Zanon per Finotto che anticipa Sandon e batte Confente. Inizio davvero complicato per la squadra di Vecchi. Un minuto dopo ci prova Della Morte con il sinistro, blocca Bleve. Al 12' conclusione alta di Talarico. Al 15' Laezza chiude in modo provvidenziale sull'attacco dei padroni di casa. Al 21' Schiavi ci prova da lontano, ma non crea problemi a Confente. Al 31' tentativo di Palmieri che termina lontano dallo specchio. Al 40' Della Morte prova a creare problemi alla Carrarese che però è attenta. Un minuto dopo padroni di casa vicino al raddoppio ancora con Finotto, questa volta è bravo Confente a chiudere. Termina il primo tempo senza recupero con la Carrarese avanti 1-0. Al

Nella ripresa la Carrarese resiste senza subire più di tanto. Vecchi prova a mandare in campo Pellegrini, Delle Monache, Tronchie Lattanzio e si schiera anche con il 4-3-3, ma la sostanza non cambia. L'unica vera palla gol del secondo tempo è sui piedi di Pellegrini, che però si trova in fuorigioco. Troppo poco per ribaltare la gara. Alla fine la festa è tutta dei padroni di casa che volano in Serie B. Delusione totale per il Vicenza dopo una seconda parte di stagione.