Finale playoff Carrarese-LR Vicenza: niente da fare per Golemic

Niente da fare per il capitano Golemic che, dopo aver saltato la gara d'andata della finale playoff contro la Carrarese, sarà costretto a saltare anche il match di ritorno, in programma domenica 9 giugno alle ore 17.30. La Corte Sportiva d’appello infatti ha respinto il ricorso del Vicenza, che richiedeva lo sconto di pena per il suo capitano dopo l'espulsione nella semifinale di ritorno con l'Avellino. I turni di squalifica per il difensore biancorosso resteranno dunque due.