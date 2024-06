Finale playoff Carrarese-LR Vicenza: le formazioni ufficiali

Alle 17.30 prenderà il via la finale di ritorno dei playoff tra Carrarese e LR Vicenza. Una sfida che varra' la promozione in Serie B. Dopo l'avvio di stagione complicato, con l'arrivo di Vecchi in panchina, i biancorossi hanno cambiato marcia e oggi si giocheranno tutto in terra toscana. Si partirà dallo 0-0 del Menti.

Le formazioni ufficiali

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri; Finotto. All. Calabro.

LR VICENZA (3-5-2): Confente; Laezza, Cuomo, Sandon; De Col, Talarico, Rossi, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari. All. Vecchi