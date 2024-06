Finale playoff Carrarese-LR Vicenza: attiva la prevendita per il settore ospiti

La Lega Pro ha comunicato che dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 6 giugno, è attiva la prevendita per il settore ospiti per la finale di ritorno dei Playoff Serie C Now, Carrarese-LR Vicenza, in programma domenica 9 giugno alle ore 17.30, allo stadio “dei Marmi”. La prevendita è attiva sul circuito ETES, nei punti vendita oppure online al link https://www.etes.it/

I tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (capienza 620 posti), sino alle ore 19:00 di sabato 8 giugno. I residenti nella regione Veneto potranno acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti.

Il prezzo dei tagliandi, esclusi i diritti di prevendita, è di 10 euro intero, 7 ridotto per donne, over 65 e under 14.