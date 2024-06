Finale playoff Carrarese-LR Vicenza: altri 200 biglietti per i tifosi biancorossi

Nella giornata di oggi la Lega Pro ha comunica che è stato disposto l’aumento della capienza del settore ospiti e dalle ore 15:00, ha attivato nuovamente la prevendita per ulteriori 200 posti per la finale di ritorno dei Playoff Serie C Now, Carrarese-LR Vicenza, in programma domenica 9 giugno alle ore 17.30, allo stadio “dei Marmi”.

I residenti nella regione Veneto hanno potuto acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti. Ormai manca davvero poco all'ultimo atteso appuntamento della stagione.