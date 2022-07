Birra, torce e cori: la festa della Curva Sud

Dal pomeriggio fino a notte fonda. Centinaia di persone hanno preso parte, nella giornata di ieri (sabato 3 giugno ndr), alla festa della Curva Sud, proprio nella zona antistante all’omonimo settore del Menti.

Birra, musica e fumogeni, fino a tarda notte, per ribadire, se ancora ce ne fosse bisogno, l’infinito amore della gente biancorossa per il Lanerossi, anche in una stagione così tribolata. Per l’occasione erano presenti anche alcuni ultras delle tifoserie gemellate: Pescara, Cremonese, Reggiana, Udinese e Metz.

Grazie a un angolo allestito dai ragazzi del Museo biancorosso, inoltre, i tifosi hanno potuto ammirare cimeli storici, come maglie e giornali d’annata, oltre alla mitica Coppa Italia.