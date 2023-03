Feralpisalò-Vicenza: formazioni probabili

Ecco le probabili formazioni che scendono in campo oggi allo stadio Turina di Salò. Tra i biancorossi mister Modesto piazzerà tra i pali sicuramente Iacobucci come ha confermato in conferenza stampa. Mentre potrebbe avere più di un dubbio in difesa per Sandon che non è al massimo della forma e a centrocampo per Ronaldo che ha subito qualche botta in più negli ultimi incontri. E a centrocampo campo sulla sinistra potrebbe esserci un turn over tra Greco e Begic.

PROBABILI FORMAZIONI

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Bacchetti, Salines; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Voltan, Guerra, Siligardi.

ALLENATORE: Vecchi

LR VICENZA (3-4-2-1): Iacobucci; Ndiaje, Pasini, Bellich (Sandon); Greco (Begic), Ronaldo (Cavion), Jimenez, Dalmonte; Stoppa, Della Morte; Ferrari.

ALLENATORE: Modesto