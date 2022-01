Federico Proia: segna il vantaggio col Cittadella: "Penso alla salvezza del LR Vicenza"

Aveva un po' deluso con le sue prestazioni altalenanti dovite anche ad una situazione generale difficile del Vicenza per la prima parte del campionato. Federico Proia, centrocampista biancorosso, ieri ha aperto le marcature nel match tra LR Vicenza e Cittadella. Lui l'ex granata ha battuto il portiere Kastrati.

«Sono felice per il goal - ha affermato nel dopo partita il giocatore dai natali capitolini -, soprattutto perché è servito a portare un punto anche se volevamo assolutamente vincere, per far partire questa rincorsa».

«Dobbiamo crederci ha aggiunto Proia -, come sta facendo anche la società, dobbiamo lottare tutti insieme fino all’ultimo per raggiungere questo obiettivo che rappresenterebbe una cosa straordinaria». E infine: «Voci di mercato sul mio conto? Io penso solo ad andare in campo e giocare per il Vicenza, voglio raggiungere la salvezza e fare del mio meglio».