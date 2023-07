Federico Penzo saluta l'Arzignano e passa in prestito in D al Montecchio Maggiore

E' tempo di saluti in casa gialloceleste. L'Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente l’attaccante Andrea Tremolada, il centrocampista Luca Belcastro e il difensore Abdoulaye Coly Gning. Quest'ultimo aveva già lasciato via dello Sport nella sessione di mercato invernale per svolgere la seconda parte della stagione 2022-2023 in prestito all’Union Clodiense Chioggia Sottomarina.

FEDERICO PENZO SPICCA IL VOLO IN SERIE D COL MONTECCHIO

Il giovane centrocampista classe 2004 Federico Penzo invece dapprima è stato aggregato dal settore giovanile alla prima squadra gialloceleste collezionando qualche panchina nel campionato di Serie C. Poi ha militato in Primavera 4. Ora Penzo è pronto ora a vivere la sua prima esperienza ufficiale tra i "grandi", passando in prestito al Montecchio Maggiore in Serie D.