FC Bassano: Zanata vestirà ancora i colori del club

In casa Bassano dopo la riconferma di capitan Marchiori è arrivata anche quella di Andrea Zanata, che dunque vestirà ancora la maglia del club anche nella stagione 2024-25. Un rinnovo importante per il difensore che resterà in territorio vicentino per il secondo anno consecutivo.

L'annuncio della società: "Ancora una conferma in casa Fc Bassano: anche Andrea Zanata ha rinnovato il suo accordo per un'altra stagione. Il difensore, classe 2004, vestirà la maglia giallorossa per il secondo anno consecutivo. Ad Andrea buon lavoro per la nuova annata sportiva".