FC Bassano: Stefanelli ha rinnovato

Ancora una conferma in casa Bassano in vista della nuova stagione 2024-25. Nicola Stefanelli ha rinnovato l'accordo con il club. Il difensore, classe '97, vestirà la maglia giallorossa per il secondo anno consecutivo.



Il comunicato del club: "Nicola Stefanelli ha rinnovato l'accordo per un'altra stagione. Il difensore, classe '97, vestirà la maglia giallorossa per il secondo anno consecutivo. A Nicola buon lavoro per la nuova annata sportiva".