Prime conferme in casa Fc Bassano in vista della nuova stagione 2024-25. Il capitano Alberto Marchiori ha rinnovato l'accordo per un'altra stagione. Il difensore centrale, classe '93, vestirà la maglia giallorossa per il terzo anno consecutivo. Una conferma che testimonia l'attaccamento del capitano ai colori giallorossi e la volontà di sposare il progetto della società del presidente Bertoncello.