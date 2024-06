FC Bassano: preso Bragagnolo

La società Fc Bassano ha raggiunto un accordo per la prossima stagione sportiva con Simone Bragagnolo, difensore classe '96. Bassanese di nascita è cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, dove ha disputato 10 stagioni per poi vestire le maglie di Padova, Arzignano, Cartigliano, Arzachena, Belluno, Treviso e Chievo.

Difensore centrale che, negli ultimi anni, ha disputato anche qualche partita a centrocampo in un ruolo che, ammette, è stata per lui una sorpresa positiva.

Le sue parole: “Ho scelto Bassano perché è una società ambiziosa e perché ho trovato persone serie che sanno fare calcio. Una società capace di rappresentare una città con una storia di assoluto rispetto, ma soprattutto ho scelto Bassano perché qui mi sento a casa”.