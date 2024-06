FC Bassano: presentati i vertici societari e il nuovo mister

Nei giorni scorsi nella sala Agnolin dello stadio Mercante sono stati presentati i nuovi vertici societari e il nuovo mister della Prima Squadra giallorossa. Per la prima volta nella sua giovane storia Fc Bassano avrà un Presidente donna: si tratta di Lara Bertoncello, figlia di Gian Antonio Bertoncello per anni primo tifoso giallorosso e già socio di Fc. il Direttore Generale sarà Luca Bertapelle, ex calciatore e per una stagione Team Manager della prima squadra. Un gradito ritorno anche nel ruolo di Direttore Sportivo è quello di Cristian Giacometti, che ha già ricoperto questo incarico nelle prime stagioni di vita della società. Il nuovo tecnico invece che avrà il compito di guidare la prima formazione bassanese sarà Gianluca Zattarin, 50 anni padovano, nell’ultima stagione sulla panchina del Legnano. Anche per il mister si tratta di un gradito ritorno a casa: Zattarin, che vanta anche esperienze come giocatore in serie A e serie B ha indossato la maglia giallorossa per due anni ai tempi della C. Da 14 anni siede in panchina dove ha maturato una notevole esperienza in serie D con i padovani dell’Este, gli emiliani del Lentigione, il Delta Porto Tolle, i bresciani del Franciacorta. Confermato il Patron giallorosso Fabio Campagnolo, che per il sesto anno consecutivo, ha scelto di investire nel progetto che ha voluto far nascere con forza nell’estate 2018.

Le dichiarazioni del neo presidente Lara Bertoncello: “Respiro i colori giallorossi fin da quando sono nata e quando due anni fa è mancato mio padre (Gian Antonio Bertoncello, n.d.r.) ho rilevato le sue quote in questa società. Nelle scorse settimane i soci hanno scelto di affidarmi la presidenza e ne sono onorata. Mi hanno motivato la loro scelta in quella che hanno definito la mia capacità di tessere rapporti: l’eredità più grande lasciatami da mio padre. Per me Fc Bassano è famiglia e oggi sono felice di avere accettato questa sfida”.





Mister Zattarin: “Non posso che ringraziare il presidente, i direttori e il patron Campagnolo per l’opportunità che mi hanno regalato. Qui ho lasciato ricordi indelebili nella mia esperienza di giocatore e dentro di me c’era sempre stato il sogno di allenare il Bassano. Farò di tutto per ripagare la loro fiducia”.





Il patron Campagnolo: "C'è da sempre la volontà di continuare a crescere. Lo abbiamo dimostrato arrivando in pochi anni dalla Prima Categoria alla serie D. Anche quest’anno lavoreremo con il chiaro obiettivo della crescita che non riguarda solamente la classifica, ma la nostra organizzazione interna, la nostra attrattività verso nuovi investitori che guardano al Bassano come ad un nuovo modello: qui non c’è un proprietario ma ci sono un gruppo di soci che amano questi colori e questa città. Quest’anno abbiamo un nuovo presidente, Lara Bertonc:ello. A suo padre ho fatto una pro- messa che intendo mantenere: sosterrò il Bassano fino a quando avrò le risorse per farlo. E sono sicuro che se anche il nostro budget dovesse risultare inferiore a quello di altre squadre, troveremo al nostro interno una forza diversa che ci farà portare a termine un’altra grande stagione”.