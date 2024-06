FC Bassano: Davide Costa ha rinnovato

Dopo la conferma di capitan Marchiori anche Davide Costa ha rinnovato l'accordo con il club vicentino. Ancora una conferma dunque in casa Fc Bassano. Il portiere, classe '96, vestirà la maglia giallorossa, per il terzo anno consecutivo. Per Davide, bassanese di nascita, cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, l'ennesima dimostrazione di attaccamento ai colori del club e ai progetti della società.

