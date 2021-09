Dalla Manzanese all'Arzignano arriva anche Szymon Fyda di scuola Spal e Padova

E' di Rovigo ma di famiglia polacca Szymon Fyda, 25 anni, attaccante con una carriera importante alle spalle che ora gioca nel FC Arzignano Valchiampo. Fyda ha cominciato nelle giovanili della Spal e poi nel Calcio Padova. Successivamente in serie D, Eccellenza, serie C con il Ravenna e in D nuovamente. Arriva come dicevamo dalla squadra friulana della Manzanese. All'Arzichiampo indossa la maglia numero 7.

«Le aspettative sono tante - afferma il giovane polesano -. Prima di tutto, sono contentissimo. Arrivare in una realtà così fa sempre onore e vuol dire che il lavoro svolto viene ripagato».



L'attaccante sarà con l'Arzichiampo tutta la stagione 2021-2022 che inizia domenica 19 settembre 2021 alle ore 15 sul campo di Sant'ambrogio di Valpolicella (Verona) contro l'Ambrosiana, e prosegue poi in casa il 26 settembre contro il Montebelluna (Treviso).